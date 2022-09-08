Более 91 тыс. туристов купили туры на воздушных шарах в Турции

Благодаря уникальному природному ландшафту, древней истории и термальным источникам Памуккале, который также называют «белым раем», круглый год привлекает внимание местных и зарубежных туристов.

Фото: RusTurkey.com RusTurkey.com

С турецкого языка название Памуккале переводится как «хлопковый замок». Белоснежная гора, внешне напоминающая хлопковое поле, включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Туры на воздушных шарах в Памуккале проводятся с 2012 года.

В период с января по август турами на воздушном шаре воспользовались 91 128 местных и иностранных туристов.

Среди туристических регионов Турции Памуккале занимает второе место после Каппадокии по числу туров на воздушном шаре.

Раньше туры в Памуккале проводились лишь в зимний сезон, однако теперь туристы круглый год могут насладиться красотами региона с высоты птичьего полета.

Туристы приезжают к травертинам на автомобилях еще до восхода солнца, и ждут, пока воздушные шары заполнят газом. Затем при помощи проводников туристы один за другим садятся на воздушные шары, и наблюдают за восходом солнца и руинами в небе над Памуккале.

Представитель турагенства, организующего полеты на воздушном шаре, Гёкберк Озьюрт рассказал агентству «Анадолу», что всего в Памуккале услуги предоставляют 40 воздушных шаров.

По его словам, интерес к турам на воздушных шарах высок.

«В частности интересуются российские туристы. Через два месяца мы будем принимать гостей из Латинской Америки, Индонезии, Малайзии. В зависимости от погоды полет занимает от 45 минут до 1 часа. Проводим 14-15 рейсов в день. Гости могут увидеть Памуккале с высоты 800-900 метров»,

- сказал он.

Пилот воздушного шара Исмаил Хираозлю рассказал, что гости прекрасно проводят время на воздушном шаре.

Глава Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Гази Мурат Шен сказал, что интерес к полетам на воздушном шаре в Памуккале за последние годы возрастает.