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2 часа назад

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлено до 16 сентября

Агентство «Москва»иещё 1

Режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов продлен до 16 сентября, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлено
Фото: UnsplashUnsplash

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

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