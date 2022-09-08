Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлено

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 сентября 2022 года 3:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - говорится в сообщении.