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3 часа назад

«Границы открыты». Российских туристов ждут в популярной туристической стране

Primpress

С 7 сентября власти Японии объявили о том, что индивидуальные туристы снова имеют право на посещение страны. Более того, они отменили обязательное правило и прохождении ПЦР-тестирования, сообщает PRIMPRESS.

Российских туристов ждут в популярной туристической стране
Фото: PrimPressPrimPress

Российские путешественники смогут посещать Японию не только в составе туристической группы, но и самостоятельно по путевке. При этом если турист имеет сертификат о вакцинации тремя прививками, то ему необязательно проходить ПЦР-тестирование по прибытии.

«С 7 сентября иностранцы могут прибыть в Японию вне рамок группового тура, но при условии, что они забронируют авиабилеты и проживание через туристическое агентство», – отмечают в АТОР.

Если турист все-таки заболевает, то турагентства обязаны предоставить информацию о правилах социального дистанцирования и месте его нахождения.

На данный момент посетить Японию можно в составе группы примерно за 230 тыс. руб.

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