Россия и Индонезия готовятся к возобновлению авиасообщения

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией может в скором времени возобновиться.
Как пояснил индонезийский посол в РФ Хосе Таварес, есть явное стремление стороны найти скорейшее решение этого вопроса, и дело осталось лишь за техническими моментами.
Например, для лучшей коммуникации должны быть открыты представительства авиакомпаний в России и Индонезии.
При этом уточняется, что начало положено. Например, авиакомпания Azur Air уже получила разрешительные документы на осуществление полетов между Владивостоком и островом Бали.