Россия и Индонезия готовятся к возобновлению авиасообщения

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией может в скором времени возобновиться.

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Как пояснил индонезийский посол в РФ Хосе Таварес, есть явное стремление стороны найти скорейшее решение этого вопроса, и дело осталось лишь за техническими моментами.

Например, для лучшей коммуникации должны быть открыты представительства авиакомпаний в России и Индонезии.