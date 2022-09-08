Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
3 часа назад

Россия и Индонезия готовятся к возобновлению прямого авиасообщения

Inc-News

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией может в скором времени возобновиться.

Россия и Индонезия готовятся к возобновлению авиасообщения
Фото: Inc-newsInc-news

Как пояснил индонезийский посол в РФ Хосе Таварес, есть явное стремление стороны найти скорейшее решение этого вопроса, и дело осталось лишь за техническими моментами.

Например, для лучшей коммуникации должны быть открыты представительства авиакомпаний в России и Индонезии.

При этом уточняется, что начало положено. Например, авиакомпания Azur Air уже получила разрешительные документы на осуществление полетов между Владивостоком и островом Бали.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители