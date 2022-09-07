Эксперт рассказал, что мешает развитию российских курортов

Развитию российской туристической сферы мешают низкоквалифицированные работники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.
По его словам, в России есть необходимые средства и идеи для развития туризма на высоком уровне. Однако не хватает профессиональных работников в данной сфере.
— Наше государство действительно заинтересовано в том, чтобы развивать туризм внутри России и довести его даже выше европейского уровня. У нас нет проблем с деньгами и идеями планирования. Однако сильно страдает сервис. В России не хватает профессиональных кадров в сфере туризма, — уверен Мельник.
Эксперт отметил, что важно вкладывать деньги в обучение профессиональных работников.
— Я считаю, что именно в это направление необходимо вкладывать деньги. Многие работники туристической сферы не заинтересованы в ее развитии. Объекты высокой инфраструктуры обязаны иметь в штате высококвалифицированных специалистов. А государство должно обеспечить обучение этих кадров, — подчеркнул специалист.