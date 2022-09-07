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12 часов назад

Эксперт по туризму Мельник рассказал, что мешает развитию российских курортов

Вечерняя Москва

Развитию российской туристической сферы мешают низкоквалифицированные работники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Эксперт рассказал, что мешает развитию российских курортов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, в России есть необходимые средства и идеи для развития туризма на высоком уровне. Однако не хватает профессиональных работников в данной сфере.

— Наше государство действительно заинтересовано в том, чтобы развивать туризм внутри России и довести его даже выше европейского уровня. У нас нет проблем с деньгами и идеями планирования. Однако сильно страдает сервис. В России не хватает профессиональных кадров в сфере туризма, — уверен Мельник.

Эксперт отметил, что важно вкладывать деньги в обучение профессиональных работников.

— Я считаю, что именно в это направление необходимо вкладывать деньги. Многие работники туристической сферы не заинтересованы в ее развитии. Объекты высокой инфраструктуры обязаны иметь в штате высококвалифицированных специалистов. А государство должно обеспечить обучение этих кадров, — подчеркнул специалист.

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