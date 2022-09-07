Эксперт рассказал, что мешает развитию российских курортов

Развитию российской туристической сферы мешают низкоквалифицированные работники. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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По его словам, в России есть необходимые средства и идеи для развития туризма на высоком уровне. Однако не хватает профессиональных работников в данной сфере.

— Наше государство действительно заинтересовано в том, чтобы развивать туризм внутри России и довести его даже выше европейского уровня. У нас нет проблем с деньгами и идеями планирования. Однако сильно страдает сервис. В России не хватает профессиональных кадров в сфере туризма, — уверен Мельник.

Эксперт отметил, что важно вкладывать деньги в обучение профессиональных работников.