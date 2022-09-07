Туристы ужаснулись сервису в отеле 5*, но территория – «как в сказке»

Мы публикуем новый обзор в серии, посвященной отелям, которые получают неоднозначные отзывы туристов. По словам представителей турагентств, Spice Hotel & Spa 5* в Белеке – один из них. Среди турагентов идут настоящие баттлы – отправлять туда туристов или нет. «Отклики по отелю противоречивы. Он кому-то заходит, и тогда люди возвращаются туда не раз, а кто-то говорит однозначное нет», – сообщила корреспонденту TourDom.ru представитель одной из крупных агентских сетей.

Фото: tourdom tourdom

Редакция просмотрела отзывы людей, отдыхавших в гостинице в этом году, на сайтах Tripadvisor и Tophotels. Оказалось, они делятся на диаметрально противоположные – от восторженных с оценкой «5» по всем статьям до целиком негативных. Несколько туристов отмечают, что отель «немного потрёпанный» и «уставший», нуждается в капитальном ремонте. Указывают на грязный пляж, «пирс в плачевном состоянии», на котором можно получить занозу, мусор.

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По словам одной из туристок, отдыхавшей в июле, на «свежесть» гостиницы можно было закрыть глаза, если бы был хороший сервис. Но увы, отношение персонала ей не понравилось. Например, в магазине на территории ребенок достал несколько игрушек и расставил на полу, чтобы выбрать. Продавца почему-то это возмутило: он подошел и стал ругаться матом, причем по-русски. «В магазине должны уметь общаться с детьми и точно не материть их», – пишет автор отзыва на Tripadvisor. Приводит она и другие примеры грубого общения работников отеля с гостями. А когда вечером девушка попросила на ресепшен воды, чтобы приготовить детскую смесь, оказалось, что за нее придется заплатить. «Вот это ultra all inclusive!» – возмутилась она.

Молодожены, оставившие отзывы на Tophotels, долго ждали заселения. Номер «с частичным видом на море» оказался с видом на задний двор и крышу, кроме того, его забыли оформить для новобрачных. Туристу пришлось несколько раз напомнить о комплементе: «Оказывается, это очень сложный процесс: поставить вазу с фруктами и бутылку вина, постелить красные простыни». По его словам, молодой сотрудник, к которому он обратился, нахамил и даже «послал» его, а жену довел до слез. «Сервиса нет от слова совсем, – обобщает мужчина. – Нет работающих качелей, нормального пирса не ржавого, нет анимации, все ломается».

Вечером в отеле поздравляли несколько молодых пар. «Торт, который мы вместе резали, сразу унесли, и больше его никто не видел», – пишет новобрачная. Обещали пенную вечеринку, но «пушки» оказались сломаны, колонки тоже, в итоге «праздника за 7 дней так и не было».

В то же время большинство туристов отмечает красивую территорию с большими бассейнами, отличным озеленением и интересным оформлением на тему арабских сказок. «Отель сделан с таким запасом прочности, что его будут ломать плохим сервисом еще долго, лет 5–10», – пишет один из туристов. Многие отмечают неплохое разнообразное питание.

Гостинице срочно нужен хороший управляющий, который «будет стараться делать жизнь гостей прекрасной арабской сказкой, чтобы туда хотелось возвращаться», делают вывод туристы. Впрочем, по словам представителя турагентства, в последние несколько месяцев в отеле начали происходить позитивные изменения: «Бизнес перешел от одного члена семьи к другому. В результате появился новый менеджер по работе с российским рынком. Мне кажется, в этом сезоне они стали выравнивать качество услуг».