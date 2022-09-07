Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
18 часов назад

Россиянам назвали стабильно выдающую визы страну

Мария Иглина

Греция продолжает стабильно выдавать визы россиянам при оформлении их через туроператора. В случае индивидуальных путешественников могут возникнуть сложности при оформлении. Об этом сообщает портал TourDom.

Россиянам назвали стабильно выдающую визы страну
Фото: РамблерРамблер

Также отмечается, что за последнее время незначительно увеличился срок рассмотрения документов. Теперь он занимает в среднем пять рабочих дней.

О сложностях индивидуальных туристов рассказала руководитель компании Ambotis Виталия Стаматова:

"Количество слотов на подачу ограничено, и записаться на ближайшее время сложно. Особенно проблема актуальна для туристов из регионов".

Также специалист отметила, что туристам не откажут в визе без видимой на то причины. Если документы соответствуют требованиям греческого консульства, то можно рассчитывать на выдачу документа.

Ранее эксперт рассказал, что делать, если вас не заселяют в отель.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители