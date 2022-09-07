Россиянам назвали стабильно выдающую визы страну

Греция продолжает стабильно выдавать визы россиянам при оформлении их через туроператора. В случае индивидуальных путешественников могут возникнуть сложности при оформлении. Об этом сообщает портал TourDom.

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Также отмечается, что за последнее время незначительно увеличился срок рассмотрения документов. Теперь он занимает в среднем пять рабочих дней.

О сложностях индивидуальных туристов рассказала руководитель компании Ambotis Виталия Стаматова:

"Количество слотов на подачу ограничено, и записаться на ближайшее время сложно. Особенно проблема актуальна для туристов из регионов".