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18 часов назад

Чартерные рейсы в Якутию запустят в декабре

РИА "ФедералПресс"

Россиянам предлагают отправиться в путешествие в самый большой и самый холодный регион страны. Зимой 2022–2023 года откроются чартерные рейсы в Якутию, вместе с тем создадут и новые туристические маршруты. Об этом сообщила Ассоциация Туроператоров.

Чартерные рейсы в Якутию запустят в декабре
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Это экзотическое и незнакомое массовому туристу направление. Подписанное трехстороннее соглашение позволит россиянам узнать больше об уникальных природных достопримечательностях, культуре и национальной кухне Якутии»,

– передает сообщение туроператора «Вестник АТОР»

Подписанное соглашение подразумевает запуск 6 чартерных рейсов из центральных регионов в Якутию, а также создание программ для туристов и открытие новых маршрутов.

Планируется, что первые самолеты начнут отправляться к 1 декабря.

Стоимость таких путешествий и остальные детали обещают предоставить позже – они находятся в разработке.

Ранее «ФедералПресс» писал, что из Москвы на Мальдивы запустят чартерные рейсы.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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