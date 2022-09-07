Шенгенские визы подорожают в два раза

Получить визу для путешествия в Европу станет сложнее. Действие соглашения об упрощении визового режима с Россией полностью остановится с 12 сентября. Соответствующее решение принято Еврокомиссией.

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В результате такого решения для россиян увеличится стоимость виз и время их получения. Усложнится и получение многократных виз. Об этом пишут "Известия" .

Стоимость шенгенских виз вырастет с 35 до 80 евро.

Максимальный срок изготовления - с 10 до 45 дней. При этом при подаче заявления на получение визы придётся подавать, а значит предварительно собирать в разных ведомствах больше документов.

Откажут страны ЕС в выдаче визы тем, кого сочтут угрозой безопасности.