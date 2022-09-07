Россиянам станет доступнее популярный зарубежный курорт

Две российские авиакомпании рассчитывают запустить в зимнем сезоне прямые рейсы в Эйлат. Информация об этом появилась у специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным источников АТОР, популярный зарубежный курорт на Красном море может стать доступнее для россиян благодаря израильской программе поддержки международных перелетов. Так, правительство Израиля обещает каждому перевозчику, выполняющему не более 75 рейсов в неделю из одного и того же аэропорта в Эйлат, субсидию в размере 60 евро (3,6 тысячи рублей) на одного пассажира.

Еще одной предпосылкой для запуска перелетов в Эйлат, по мнению туроператоров, является дефицит доступной перевозки. Эксперты считают, что появление субсидированных рейсов «может оживить спрос по направлению», если цена билетов будет ниже существующих предложений.