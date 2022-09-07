Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
3 часа назад

Россиянам станет доступнее популярный зарубежный курорт

Lenta.ru

Две российские авиакомпании рассчитывают запустить в зимнем сезоне прямые рейсы в Эйлат. Информация об этом появилась у специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам станет доступнее популярный зарубежный курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным источников АТОР, популярный зарубежный курорт на Красном море может стать доступнее для россиян благодаря израильской программе поддержки международных перелетов. Так, правительство Израиля обещает каждому перевозчику, выполняющему не более 75 рейсов в неделю из одного и того же аэропорта в Эйлат, субсидию в размере 60 евро (3,6 тысячи рублей) на одного пассажира.

Еще одной предпосылкой для запуска перелетов в Эйлат, по мнению туроператоров, является дефицит доступной перевозки. Эксперты считают, что появление субсидированных рейсов «может оживить спрос по направлению», если цена билетов будет ниже существующих предложений.

Специалисты напомнили, что стоимость прямого перелета из Москвы в Израиль и обратно составляет примерно 60 тысяч рублей (при условии раннего бронирования за два-три месяца), а стыковочные рейсы через Стамбул, Ереван и Дубай обойдутся ненамного дешевле — от 50-60 тысяч рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители