На курортах России может появиться туристическая полиция

«Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. <…> Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. <…> Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов»,