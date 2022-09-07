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6 часов назад

На курортах России может появиться туристическая полиция

Большая Азия

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил создать туристическую полицию в городах с большим количеством туристов. Соответствующее предложение он озвучил в понедельник на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Государственного совета.

На курортах России может появиться туристическая полиция
Фото: Большая АзияБольшая Азия

«Нам необходимо думать над созданием туристической полиции, это очень важный аспект, пока у нас этот институт не работает. <…> Это не функция Росгвардии, это охрана общественного порядка, которой занимается патрульно-постовая служба МВД. <…> Такой институт нужен особенно там, где большой наплыв туристов»,

— сказал он.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в свою очередь отметил, что вопрос создания туристической полиции связностей с «креативностью руководства внутренних дел».

«Вопрос требует финансирования регионального. Где-то это решается, где-то — нет, но в целом, если это нормативно „подсветить“ грамотно, тогда в целом можно эту проблему немного <…> [решить]»,

— заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новости путешествий,Сергей Меликов,Владимир Якушев,Алексей Текслер,Росгвардия,
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