На Алтае рассматривают возможность ввода туристического сбора

Глава республики Алтай Олег Хорохордин рассматривает введение туристического сбора в регионе. Эта возможность будет обсуждаться с жителями и экспертным сообществом, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов.

Фото: unsplash unsplash

В ходе заседания председатель комиссии Госсовета по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту РФ Владимиру Путину внести в Госдуму законопроект, позволяющий всем регионам страны вводить туристический сбор.

Видео дня

"Санаторно-курортная деятельность в Республике Алтай лишь в начале своего развития, поэтому считаю возможным рассмотреть введение в регионе не курортного, а именно туристического сбора. При этом необходимо обсудить эту возможность с нашими жителями, представителями экспертного сообщества, руководителями туристического бизнеса, депутатами всех уровней",

- приводит Максимов слова Хорохордина.

Глава республики отметил, что помимо суммы сбора важно определить порядок его уплаты, возможные льготные категории граждан и, конечно, в случае принятия такого решения освободить от уплаты туристического сбора жителей Республики Алтай. По его словам, поступления в консолидированный бюджет региона от налогоплательщиков в сфере туризма ежегодно растут на треть. По итогам первого полугодия 2022 года этот показатель оказался почти в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хорохордин добавил, что туризм - одно из приоритетных направлений для региона, закрепленных в стратегии социально-экономического развития на период до 2035 года. "Ежегодный турпоток уже несколько лет превышает два млн человек, в этом году мы ожидаем рост турпотока в пределах 2,5 млн", - цитирует пресс-секретарь главу.

О курортном сборе в Алтайском крае