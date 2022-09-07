Сколько стоили самые дорогие билеты на самолет летом-2022

Эксперты определили, сколько стоили самые дорогие авиабилеты летом 2022 года. Об этом сообщает сайт OneTwoTrip.
«Рекордную сумму заплатил один из пользователей за путешествие из Москвы в Дубай и обратно – 406 тысяч. Перелет из российской столицы в Лос-Анжелес, а затем возвращение назад обошелся одному из туристов в 368 тысяч рублей»,
– говорится в сообщении.
На третьей строке из списка самых дорогих авиапутешествий расположился визит из Москвы в Гавану. За билет в оба конца пользователь выложил 351 тысячу рублей. Кроме того, в 343 тысячи рублей в оба конца обошлось путешествие из Москвы в Бостон. Причем покупателей было трое.
Пятерку более дорогих билетов замыкает маршрут из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун и обратно. Он обошелся туристам в 319 тысяч рублей.
«В десятку самых недешевых мест, куда россияне летали летом, вошли Будапешт, Майами, Денпасар, Мехико и Хьюстон»,
– отмечают эксперты.