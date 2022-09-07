Сколько стоили самые дорогие билеты на самолет летом-2022

«Рекордную сумму заплатил один из пользователей за путешествие из Москвы в Дубай и обратно – 406 тысяч. Перелет из российской столицы в Лос-Анжелес, а затем возвращение назад обошелся одному из туристов в 368 тысяч рублей»,