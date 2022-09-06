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18 часов назад

Американского туриста оштрафовали в Риме за поедание мороженого у фонтана

Газета.Ru

Турист из США, решивший поесть мороженого на ступенях одного из фонтанов Рима в час ночи, был оштрафован на €450. Об этом сообщает The Guardian.

Туриста оштрафовали в Риме за поедание мороженого у фонтана
Фото: Remo Casilli/ReutersRemo Casilli/Reuters

Мужчину 55 лет, у которого также было в руках пиво, подвергли наказанию в субботу, 3 сентября, за нарушение городского правила, предусматривающего запрет на размещение на ступенях фонтанов. Это произошло возле Фонтана-де-Катекумени в районе Монти, выстроенного в 1589 году про проекту архитектора Баттисты Рускони.

Отмечается, что в пятницу вечером фонтан был обнесен заградительной лентой, но позже она была снята. По этой причине турист не знал, что сидеть на ступенях запрещено. Он также не обратил внимание на обращение к нему полиции, что и привело к тому, что американцу выписали штраф.

Как позже заявил турист, ему не было известно о том, что в 2017 году власти Рима запретили есть, пить и сидеть на ступенях фонтанов.

Запрет направлен на защиту исторических сооружений от возможных повреждений.

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