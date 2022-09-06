Пассажир описал состояние самолета фразой «самый грязный рейс в истории»

Грязь на борту самолета авиакомпании Ryanair возмутила пассажира и стала поводом для споров в сети. Ролик, демонстрирующий беспорядок, путешественник опубликовал на платформе TikTok, на него обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор видео описал состояние самолета Ryanair фразой «самый грязный рейс в истории» и призвал людей никогда не летать этой авиакомпанией. Пассажира возмутил беспорядок на борту, в частности остатки еды и обертки под креслами. При этом турист отметил, что, по утверждениям бортпроводников, уборка воздушного судна проводится после каждого полета.

Видео, которое на данный момент набрало почти два миллиона просмотров в TikTok, вызвало неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них поддержали пассажира, заявив, что в самолете было действительно очень грязно. «И это еще одна из причин, по которой я бы никогда не полетел Ryanair», — написал один из комментаторов.

Другой подписчик отметил, что также сталкивался с подобной проблемой на рейсе этой авиакомпании. «Я возвращался Ryanair с острова Лансароте, на борту лайнера повсюду были чипсы», — подчеркнул он.

Однако были и те, кто не разделил возмущения автора ролика. По словам пользователей, членам экипажа не платят за уборку, вместо нее они готовят самолет к вылету. «У бортпроводников есть 25 минут на земле, они едва могут завершить проверку безопасности, не говоря уже об уборке, — сообщил комментатор. — Поэтому не вините их, а вините людей, которые оставили этот беспорядок».