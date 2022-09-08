Летевший на Бали пассажир нарушил запрет на борту

Летевшего на Бали пассажира авиакомпании Jetstar сняли с рейса после того, как он решил покурить на борту. Нарушивший запрет мужичина попал на видео в TikTok, на него обратило внимание издание New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что рейс из Мельбурна на Бали был задержан из-за пассажира, решившего скоротать время до полета за курением на борту. Его попутчиков возмутило, что в том числе из-за вредной привычки мужчины им пришлось ждать вылета несколько часов. По их словам, сперва рейс задержали, а затем туристы ждали, когда нарушителя выведет полиция.

Автор видео сообщила, что просидела в самолете по меньшей мере четыре часа, прежде чем он наконец отправился на Бали. «Этот парень думает, что задержка рейса означает, что он может закурить на борту, — подписала она ролик. — Теперь тебе не видать отдыха на Бали».