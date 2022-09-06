Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии в летний период вырос на 55%

«За три летних месяца 2022 года курорты Карачаево-Черкесии посетило более 350 тысяч гостей, что на 55% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Такой рост наблюдается благодаря развитию инвестиционных проектов, строительству новых объектов и работе по продвижению туристической привлекательности региона», — сообщил ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев.