Турпоток на курорты Карачаево-Черкесии в летний период вырос на 55%

Карачаево-Черкесия этим летом приняла порядка 357 тысяч туристов. Это на 55% выше показателей лета прошлого года.
«За три летних месяца 2022 года курорты Карачаево-Черкесии посетило более 350 тысяч гостей, что на 55% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Такой рост наблюдается благодаря развитию инвестиционных проектов, строительству новых объектов и работе по продвижению туристической привлекательности региона», — сообщил ТАСС министр туризма и курортов республики Расул Текеев.
По его данным, курорт «Архыз» за летний сезон посетили 74 тысячи человек, на курорте «Домбай» побывали 153 тысячи туристов, туристический комплекс «Медовые водопады» принял порядка 130 тысяч человек.
В 2021 году Карачаево-Черкесию посетили более 1,7 миллиона туристов. Наибольшей популярностью у гостей региона пользуются горнолыжные курорты «Архыз» и «Домбай», Тебердинский национальный парк и туристический комплекс «Медовые водопады».