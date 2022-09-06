Из-за визовых ограничений для россиян экономика Европы может потерять миллиарды евро

Визовые санкции для российских туристов приведут к упадку экономики многих стран Европы. Доктор экономических наук Александр Неверов рассказал, что чаще всего россияне совершали туристические поездки во Францию, Италию, Испанию и Черногорию, поэтому экономика этих регионов ощутит нехватку средств первыми.