Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
20 часов назад

Из-за визовых ограничений для россиян экономика Европы может потерять миллиарды евро

runews24.ru

Визовые санкции для российских туристов приведут к упадку экономики многих стран Европы. Доктор экономических наук Александр Неверов рассказал, что чаще всего россияне совершали туристические поездки во Францию, Италию, Испанию и Черногорию, поэтому экономика этих регионов ощутит нехватку средств первыми.

Из-за визовых ограничений для россиян экономика Европы может потерять миллиарды евро
Фото: Из открытых источниковИз открытых источников

«Кроме того, фактически только россияне приносили доход туризму в странах Балтии. Большая доля прибыли от русских туристов приходилась на Финляндию, Австрию и Швейцарию, особенно в зимний период», — отметил эксперт.

Неверов подытожил, что убыток из-за отсутствия российских туристов составит около 20 миллиардов евро.

Новости путешествий,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители