Федор Конюхов отправляется на покорение пустыни Гоби

Российский путешественник, действительный член Русского географического общества (РГО) Федор Конюхов, мотопутешественники, члены РГО Александр Юнанов и Игорь Головатый впервые совершат двухнедельное путешествие протяженностью около 1,5 тыс. км через пустыню Гоби на мотовездеходах "Зубр", разработанных для экстремальных путешествий. Об этом рассказал ТАСС во вторник организатор и участник экспедиции Александр Юнанов.

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Гоби - третья по величине субтропическая пустыня мира, которая протянулась примерно на 1 600 км в южной части Монголии и северных провинциях Китая. Там резко континентальный климат - температура варьируется от минус 55 градусов Цельсия зимой до плюс 58 градусов летом. В пустыне встречается лошадь Пржевальского и снежный барс.

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"Маршрут очень простой: поскольку глобальных ориентиров в пустыне нет, она меняется - где-то это пески, где-то скальник. Но в целом протяженность пустыни Гоби порядка 1 500-1 600 км, наша задача - от края до края ее пересечь. Мы закладываем две недели. <…> "Зубр" - не стандартный для пустыни транспорт, этого раньше не делал никто",

- сказал Юнанов.

По его словам, трехколесный мотовездеход-амфибия был разработан для экспедиции на Северный полюс, которая должна была стартовать из дрейфующего ледового лагеря Барнео. Однако сначала эпидемиологическая ситуация, потом - геополитическая не позволили этим планам осуществиться. Было принято решение испытать новый транспорт не на снегах, а на песке. Путешественник отметил, что двигатель у вездехода простой, сама машина очень неприхотлива, потому подходит для экстремальных условий - она не тонет и способна выжить в любых условиях, хотя уровень комфорта довольно низкий.

О путешествии

Путешествие начнется 11-12 сентября в городе Даландганзад в Монголии на границе Гоби. Четко проложить маршрут невозможно, так как в пустыне нет дорог и конкретных ориентиров, но путешественники планируют посетить долину динозавров, которая представляет собой крупнейшее в мире кладбище рептилий. Ориентировочный финиш - город Урумчи в КНР. По словам путешественника, экспедицию посвятили одной из важнейших дат в истории русско-монгольских отношений - 110-летию (3 ноября 1912 года) подписания в Урге главой русской дипломатической миссии И. Я. Коростовцом монголо-российского договора о дружбе, по которому Российская империя официально признала Монголию и ее правительство. Юнанов уточнил, что путешествие будет проходить в автономном режиме, однако экспедицию будет сопровождать автомобиль техподдержки, который будет перевозить топливо.