Кому из россиян доступны «удобные» визы в ЕС

После отмены упрощенного визового режима между ЕС и Россией визы продолжат легко получить студенты и диссиденты. Об этом заявил еврокомиссар.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Страны ЕС планируют утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября 2022 года»,

– пишут медиа.

После отмены упрощенного режима выдачи виз гражданам РФ право на получение шенгенских виз сохранят несколько категорий россиян.

Без проблем визы смогут получить студенты, журналисты, диссиденты и «представители гражданского общества России». Им предоставят наиболее удобные условия получения виз.

Представитель Еврокомиссии добавил, что приоритетом для выдачи шенгенских виз россиянам станут гуманитарные цели, и только в последнюю очередь – туристические.