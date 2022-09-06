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23 часа назад

Кому из россиян доступны «удобные» визы в ЕС

РИА "ФедералПресс"иещё 2

После отмены упрощенного визового режима между ЕС и Россией визы продолжат легко получить студенты и диссиденты. Об этом заявил еврокомиссар.

Кому из россиян доступны «удобные» визы в ЕС
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Страны ЕС планируют утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября 2022 года»,

– пишут медиа.

После отмены упрощенного режима выдачи виз гражданам РФ право на получение шенгенских виз сохранят несколько категорий россиян.

Без проблем визы смогут получить студенты, журналисты, диссиденты и «представители гражданского общества России». Им предоставят наиболее удобные условия получения виз.

Представитель Еврокомиссии добавил, что приоритетом для выдачи шенгенских виз россиянам станут гуманитарные цели, и только в последнюю очередь – туристические.

Консульства стран Евросоюза будут проверять просителей виз на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям, сообщает «Ъ».

Новости путешествий,Еврокомиссия,ЕС,
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