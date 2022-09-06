Кому из россиян доступны «удобные» визы в ЕС

После отмены упрощенного визового режима между ЕС и Россией визы продолжат легко получить студенты и диссиденты. Об этом заявил еврокомиссар.
«Страны ЕС планируют утвердить полную остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября 2022 года»,
– пишут медиа.
После отмены упрощенного режима выдачи виз гражданам РФ право на получение шенгенских виз сохранят несколько категорий россиян.
Без проблем визы смогут получить студенты, журналисты, диссиденты и «представители гражданского общества России». Им предоставят наиболее удобные условия получения виз.
Представитель Еврокомиссии добавил, что приоритетом для выдачи шенгенских виз россиянам станут гуманитарные цели, и только в последнюю очередь – туристические.
Консульства стран Евросоюза будут проверять просителей виз на предмет угрозы безопасности Евросоюза и международным отношениям, сообщает «Ъ».