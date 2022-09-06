Россиянам станет менее доступен отдых на любимом курорте богачей

Россиянам станет менее доступен отдых на Мальдивах, которые считаются любимым курортом богачей, — билеты на острова будут дорожать из-за повышенного спроса и нехватки рейсов. Об этом сообщает портал TourDom.

Фото: Rayyu Maldives / Unsplash Rayyu Maldives / Unsplash

«С началом активного сезона в странах Ближнего Востока, а это середина сентября — начало октября, спрос на поездки туда будет расти. И стоимость билетов на рейсы через эти страны в другие регионы, в том числе на Мальдивы, вырастет», — заявил руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

В настоящее время билеты в Мале на сентябрь в обе стороны можно приобрести у перевозчика flydubai за 66 тысяч рублей в одну сторону, у Emirates — за 61 тысячу, у «Аэрофлота» — за 98 тысяч. При этом отмечается, что на новогодние даты стоимость резко увеличивается: перелет с 29 декабря по 10 января на крыльях Emirates обойдется в 137 тысяч рублей, прямым рейсом flydubai — от 212 тысяч.

По мнению экспертов, на снижение цен может повлиять увеличение периодичности вылетов российскими авиакомпаниями.

«"Аэрофлоту" стоит нарастить частоту как минимум до 9-10 рейсов в неделю», — высказалась генеральный директор туроператора Space Travel АртуАртур Мурадян.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений, обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.