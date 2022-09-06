Россиянам предложили еще одну возможность добраться до Европы

Нидерландская компания KLM Royal Dutch Airlines предложила российским туристам еще одну возможность добраться до Европы — перевозчик возобновил продажу билетов из Голландии в Россию. Об этом сообщает портал TourDom.

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Так, авиакомпания с 18 июля 2023 года начнет выполнять рейсы из Москвы (трижды в день) и Санкт-Петербурга (дважды в день) в Амстердам. По данным портала, перевозчик забронировал за собой право на эти слоты на случай изменения геополитической ситуации.

«Билеты доступны для покупки в системе бронирования. Но туристам важно понимать, что если ситуация не поменяется, то рейсы будут просто отменены», — заявил управляющий директор сервиса для путешественников «Портретикс.ру» АлекАлександр Мишин.

В настоящее время билеты в экономкласс на рейс из Москвы в столицу Голландии можно приобрести за 7,3 тысячи рублей, из Петербурга перелет обойдется дешевле — от 6,6 тысячи рублей. Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 и Embraer 195 E2.