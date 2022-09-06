В российский туризм инвестируют более 460 млрд рублей до 2030 года

В российскую туристическую отрасль до 2030 года будет инвестировано более 462 млрд рублей. О таких планах на Восточном экономическом форуме рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, наблюдается огромный неудовлетворенный спрос, передает «Интерфакс».

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По словам вице-премьера, финансирование туристической отрасли растет. Так, в 2020 году финансирование было в размере 11 млрд, а в этом году уже более 75 млрд. Стоит ожидать увеличение этих цифр, отметил Чернышенко.