Спасшиеся с Ключевского вулкана рассказали о том, что произошло

Участники смертоносного восхождения на вулкан Ключевской рассказали спасателям о том, что произошло на высоте 4000 метров. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Перед началом штурмового выхода участникам Анастасии Усачевой и Роману Аверину стало плохо и один из гидов, Иван Алабугин, повел их вниз. Они спустились на высоту 3300 метров.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Остальные пошли на восхождение со вторым гидом.

Когда повернувшая назад команда подходила к домику вулканологов, гид на восхождении связался с ними по рации и сообщил, что их группа сорвалась.

Иван оставил Усачеву и Аверина в домике, сам взял спальные мешки, палатку и отправился помогать. Анастасия и Роман остались ждать.

По словам отправившегося на выручку гида Ивана, через несколько часов он добрался до места происшествия. Там он разбил лагерь и стал оказывать первую помощь пострадавшим. Когда он пришел, трое людей были мертвы, за несколько дней умерли еще 6 человек. Когда скончался последний пострадавший, Иван отправился вниз к домику, там его все это время ждали Анастасия и Роман.

Причина срыва до сих пор неизвестна. На момент ЧП погода была хорошей. Не исключается возможность камнепада, камни сорвали несколько человек с рельефа, находясь в связке с другими они утянули вниз всю группу.