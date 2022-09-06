В Китае надеются на снятие ограничений для туристов из России

В КНР понадеялись на скорое снятие коронавирусных ограничений для развития российско-китайской туристической сферы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

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Эксперт отметил, что богатейшие природные и культурно-исторические объекты РФ всегда привлекали огромное количество туристов из крупнейшей страны Азии. Однако в условиях пандемии COVID-19 туристическая отрасль КНР и России «первой попала под удар».

При этом Чжоу Лицюнь подчеркнул, что двусторонний туризм будет восстанавливаться только в условиях эффективного обеспечения жизни и здоровья российских и китайских граждан.

«Убежден, что уже близок тот день, когда по мере полномасштабной вакцинации запреты в сфере туризма в Китае и России будут сняты»,

— добавил он.