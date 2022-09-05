Авиакомпания S7 анонсировала рейсы в Анталью

Авиакомпания S7 Airlines 5 сентября открыла продажу билетов на рейсы в Анталью из Москвы с 26 сентября, а также из Новосибирска – с 22 октября.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Вылеты из Москвы запланированы ежедневно, из Новосибирска полеты начнутся сначала по субботам, а с 1 ноября будут выполняться по вторникам и пятницам.

Билеты на первые вылеты из Москвы продаются по цене от 21 423 руб., из Антальи – 17 586. Таким образом, перевозка туда-обратно обойдется в 39 тыс. руб. Для сравнения, у «Аэрофлота» на те же даты цена перелета на прямом рейсе в обе стороны по состоянию на вечер 5 сентября составляла 65 тыс. «Класс! Больше рейсов – больше конкуренция», – отреагировали на новость в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

Другой читатель назвал самым ценным предстоящее открытие рейсов из Новосибирска, где прямых вылетов за границу очень мало. «Самое классное, что и из Новосиба ставят! Хоть и на ноябрь, но люди полетят 100%» (билет туда-обратно обойдется от 48 тыс. – Ред.).

С весны этого года S7 не выполняла рейсы в Турцию и другие страны дальнего зарубежья. В связи с этим наблюдатели предполагают, что в авиакомпании произошли изменения – в парке появились самолеты, которые позволяют летать за рубеж без риска ареста со стороны лизингодателей. Полеты в Турцию заявлены на Boeing 737-800. Однако семь самолетов этого типа из парка S7 с апреля включены в санкционный список Бюро промышленности и безопасности Минторга США, предполагающий запрет на любое обслуживание в аэропортах. Впрочем, всего в распоряжении S7 насчитывается 15 Boeing 737-800.