Какому туризму отдавали предпочтение россияне в этом сезоне

В этом сезоне число россиян, отдохнувших на курортах внутри страны превысило количество выездных туристов, сообщает Infox.ru.

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По данным АТОР 2,4 млн человек предпочли провести отпуска в России, а отдых в Турции выбрали только 2 млн туристов. Основным пунктом притяжения в летний сезон традиционно стали курорты Краснодарского края, где однозначным лидером остался Сочи. Этот курорт давно пользуется популярностью у россиян, а в нынешнем сезоне он был особенно востребован, поскольку стал одним из немногих южных городов с действующим аэропортом.

Многие россияне выбирали в качестве места отдыха Северный Кавказ, часть путешественников осталась верной Крыму несмотря на сложности с транспортной доступностью региона.

Основными экскурсионными направлениями Санкт-Петербург и Казань, возросла популярность туров на Алтай. Также были востребованы Калининград и республика Дагестан.

Необычную тенденцию среди отдыхающих отметило МЧС России: в этом сезоне все больше россиян выбирали активный отдых и отправлялись в походы различной категории сложности. Число туристов-походников в этом году увеличилось в три раза по сравнению с 2020 годом, когда в силу пандемийных ограничений этот вид отдыха стал набирать популярность.