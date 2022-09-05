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20 часов назад

Какому туризму отдавали предпочтение россияне в этом сезоне

Нижегородская правда

В этом сезоне число россиян, отдохнувших на курортах внутри страны превысило количество выездных туристов, сообщает Infox.ru.

Какому туризму отдавали предпочтение россияне в этом сезоне
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

По данным АТОР 2,4 млн человек предпочли провести отпуска в России, а отдых в Турции выбрали только 2 млн туристов. Основным пунктом притяжения в летний сезон традиционно стали курорты Краснодарского края, где однозначным лидером остался Сочи. Этот курорт давно пользуется популярностью у россиян, а в нынешнем сезоне он был особенно востребован, поскольку стал одним из немногих южных городов с действующим аэропортом.

Многие россияне выбирали в качестве места отдыха Северный Кавказ, часть путешественников осталась верной Крыму несмотря на сложности с транспортной доступностью региона.

Основными экскурсионными направлениями Санкт-Петербург и Казань, возросла популярность туров на Алтай. Также были востребованы Калининград и республика Дагестан.

Необычную тенденцию среди отдыхающих отметило МЧС России: в этом сезоне все больше россиян выбирали активный отдых и отправлялись в походы различной категории сложности. Число туристов-походников в этом году увеличилось в три раза по сравнению с 2020 годом, когда в силу пандемийных ограничений этот вид отдыха стал набирать популярность.

В походы в этом году отправлялись 12 тысяч туристических групп, а это более 150 тысяч человек. Число предпочитающих этот вид отдыха туристов выросло на 23% по сравнению с прошлым годом. Все категорийные походы фиксируются в МЧС, поэтому ведомство обладает исчерпывающей информацией о данном виде туризма.

Новости путешествий,МЧС России,
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