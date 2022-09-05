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20 часов назад

Россия и Таиланд планируют возобновление прямого авиасообщения

РИА "ФедералПресс"

Россия и Таиланд обсудят вопрос возобновления прямого авиасообщения. Об этом заявили в МИД РФ.

Россия и Таиланд хотят возобновить прямое авиасооблщение
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Таиландом»,

– сообщили в ведомстве.

С 5 по 6 сентября 2022 года в Москве с рабочим визитом будет находиться заместитель премьер-министра, глава МИД Таиланда Дон Праматвинай. Он встретится с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Одной из ключевых тем министерской встречи станет вопрос возобновления прямого сообщения между двумя странами.

Новости путешествий,Сергей Лавров,МИД России,
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