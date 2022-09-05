Туристам не понравилось, что в отеле 5* к морю возят на старом автобусе

Редакция TourDom.ru публикует еще один обзор из серии статей об отелях, которые в летнем сезоне получили противоречивые отзывы туристов. Ранее мы рассказывали о гостиницах Rixos Water World Aktau и Cullinan Golf & Resort. Сегодня посмотрим отклики россиян, побывавших в Side Noble Palace Hotel 5* в Сиде.

Фото: tourdom tourdom

Многие пишут, что ожидали большего от отеля, открывшегося в прошлом году. Большинству запомнился момент транспортировки багажа из автобуса до номера: чемодан приходится нести в руках по гравийной дорожке.

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Поразил туристов и автобус, который возил их на пляж. «Без слез в него заходить сложно. Фото колымаги прикладываю», – пишет автор отзыва на Tophotels. С ним согласен и другой гость: «Трансфер до моря на очень древнем автобусе. Один день он был сломан и не возил, а люди не знали и ждали кто-то в отеле, а кто-то на пляже». Туристы отмечают, что можно было дойти и пешком, но дорога неудобная – в горку по бездорожью.

Наблюдательный гость пишет: «При заселении на стойке ресепшен мы заметили, что от названия отеля уже отвалилась одна буква. За 9 дней нашего пребывания она не появилась».

О номерах и вовсе рассказывают «страшилки». «В гостинице есть номер 1015, если вам его дали, меняйте сразу, он не готов к проживанию, просто недостроен». По словам туриста, на балконе отсутствует ограждение, а вместо зеркала – пустая панель. Туристы обнаружили побитый пол, а также скрипучие двери и кровати: «И не подумайте, я не придираюсь. Это прям сухие факты». По мнению гостей, комнаты обставлены мебелью из некачественных материалов, которая быстро теряет вид.

Судя по откликам, в отеле несколько раз отключалось электричество. «При этом переставали работать оба лифта, мы ходили исключительно пешком». Wi-Fi работал тоже не всегда.

Мнения о питании разделились, но большинство авторов откликов все же остались довольными: «голодными не будете», «твердая четверка». Другие положительные моменты, которые они отметили, – отличный бассейн, чистый пляж. «Отель стильный, с продуманными номерами, хорошим рестораном и лобби»