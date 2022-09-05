Летучая назвала самые красивые места России

Поклонники задали Елене вопрос, какие регионы нашей страны она считает наиболее красивыми. В ответ на просьбу звезда назвала сразу несколько мест. Как сообщила Летучая, восторг у нее вызывают Байкал, Алтай, Приморье, Северные Курилы и Камчатка.

Кроме того, ведущая рассказала и о тех местах, путешествия в которые произвели на нее наибольшее впечатление. В перечень вошли Галапагосские острова, Бразилия, Коста-Рика. Не обошла вниманием Летучая и российские регионы: Приморье, Северные Курилы и Камчатку. Летучая побывала даже в Антарктиде, разумеется, включив ее в список наиболее запомнившихся мест.