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5 сентября

Летучая назвала самые красивые места России

Мария Кимакович

Своим мнением телеведущая поделилась в социальной сети.

Поклонники задали Елене вопрос, какие регионы нашей страны она считает наиболее красивыми. В ответ на просьбу звезда назвала сразу несколько мест. Как сообщила Летучая, восторг у нее вызывают Байкал, Алтай, Приморье, Северные Курилы и Камчатка.

Кроме того, ведущая рассказала и о тех местах, путешествия в которые произвели на нее наибольшее впечатление. В перечень вошли Галапагосские острова, Бразилия, Коста-Рика. Не обошла вниманием Летучая и российские регионы: Приморье, Северные Курилы и Камчатку. Летучая побывала даже в Антарктиде, разумеется, включив ее в список наиболее запомнившихся мест.

Ранее были перечислены самые популярные зарубежные курорты у россиян.

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