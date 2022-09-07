Названы лучшие российские туристические места

SuperJob провёл опрос россиян на тему туристических мест, которые могут считаться лучшими в России. Респонденты не только называли курорты, но и объясняли, в чём именно их привлекательность. Тройка лидеров по мнению новосибирцев – курорты Калининградской области, Дагестан и города Золотого кольца.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Курорты Калининградской области набрали у новосибирцев 16,4 баллов из 20-ти возможных. Среди туристических мест этой области прозвучали Светлогорск, Зеленоградск, Куршская коса – они заняли первое место по инфраструктуре и сервису (4,0 из 5-ти), по отношению местного населения (4,1), чистоте общественных мест (4,0). Ниже оказалась оценка за соотношение цены и качества услуг – 3,9.

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Дагестан получил от новосибирцев 16,0 баллов из 20-ти. Самое главное преимущество этого туристического места, по мнению гостей – это радушный приём. За гостеприимство Дагестан получил 4,2 балла из 5-ти. По соотношению цены и качества услуг это направление обошло лидера – его оценили в 4 балла.

Тройку лидеров замкнули города Золотого кольца России (15, 7 баллов из 20-ти). Это традиционное направление отличается развитой туристической инфраструктурой и сервисом. За них Суздалю, Владимиру и другим старинным городам новосибирцы поставили 3,9 баллов из 5-ти. Высокую оценку Золотое кольцо получило за отношение к гостям (4,1) и чистоту общественных мест (3,9 балла).

Алтай в рейтинге туристических мест оказался в середине – новосибирцы поставили ему 15,2 баллов из 20-ти. Самая высокая оценка здесь прозвучала за гостеприимство. Респонденты оценили отношение жителей к туристам в 3,9 баллов из 5-ти.

Среди лучших туристических мест прозвучал и Камчатский край. Его оценка – 14,5 балла. Гости края, прежде всего, ценят его за чистоту и экологию (4,0 из 5-ти). А вот соотношение цены и качества услуг туристы оценили гораздо ниже (3,1 балл).