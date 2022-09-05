Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Россиянам посоветовали ехать в Европу через Мурманск

Сравни.ру

Добраться в Европу можно не только через Стамбул. Те, кто не боится сделать крюк и у кого есть действующая шенгенская виза, могут воспользоваться самым северным пропускным пунктом на границе с Норвегией.

Россиянам посоветовали ехать в Европу неожиданным путем
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О маршруте Москва — Мурманск — Киркенес — Осло — Париж рассказал портал TourDom.ru.

Москва — Мурманск. Добраться из Москвы в Мурманск можно самолётом за 6,3 тысячи ₽ или поездом за 3,9 тысячи ₽. Стоит учитывать, что поезд идёт 36 часов.Мурманск — Киркенес (Норвегия). Автобус стоит 2 тысячи ₽ в одну сторону, время в пути — около 4 часов. Границу он пересечёт через пропускной пункт Борисоглебск — Стурскуг.Киркенес — Осло. В столицу Норвегии — там находится международный аэропорт — можно долететь за два часа рейсом Scandinavian Airlines. Билет обойдётся примерно в 3 тысячи ₽.Осло — Париж. Из Осло можно попасть в другие европейские страны. Так, билеты в Париж на сентябрь стоят от 4,1 тысячи ₽ у Air France.

Новости путешествий,Air France,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители