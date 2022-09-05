Россиянам посоветовали ехать в Европу неожиданным путем

Добраться в Европу можно не только через Стамбул. Те, кто не боится сделать крюк и у кого есть действующая шенгенская виза, могут воспользоваться самым северным пропускным пунктом на границе с Норвегией.

Москва — Мурманск. Добраться из Москвы в Мурманск можно самолётом за 6,3 тысячи ₽ или поездом за 3,9 тысячи ₽. Стоит учитывать, что поезд идёт 36 часов.Мурманск — Киркенес (Норвегия). Автобус стоит 2 тысячи ₽ в одну сторону, время в пути — около 4 часов. Границу он пересечёт через пропускной пункт Борисоглебск — Стурскуг.Киркенес — Осло. В столицу Норвегии — там находится международный аэропорт — можно долететь за два часа рейсом Scandinavian Airlines. Билет обойдётся примерно в 3 тысячи ₽.Осло — Париж. Из Осло можно попасть в другие европейские страны. Так, билеты в Париж на сентябрь стоят от 4,1 тысячи ₽ у Air France.