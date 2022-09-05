Авиапассажирка устроила попутчику «адскую» поездку из-за его отказа уступить ей место рядом с детьми и была обругана в сети. Пользователь поделился историей на форуме Reddit и получил поддержку комментаторов. На публикацию обратил внимание британский таблоид Daily Star.
Автор поста рассказал, что, отправляясь в 12-часовой полет, заранее забронировал место в передней части самолета, доплатив около 100 долларов (примерно шесть тысяч рублей).
«Я не могу позволить себе бизнес-класс, но я могу позволить себе заплатить за дополнительное пространство для ног»,
— пояснил мужчина.
Поднявшись на борт, он обнаружил, что его место занято другой пассажиркой. Женщина попросила его пересесть в середину лайнера и уступить ей место рядом с детьми.
«Я вежливо отказался, а мать настаивала. Далее она закричала, и вмешалась бортпроводница. Я объяснил, что имею право остаться на своем месте, тем более, что я за него заплатил»,
— пожаловался мужчина и отметил, что члены летного состава встали на его сторону и позволили остаться на своем месте.
Далее, по словам туриста, женщина села рядом с ним и пыталась испортить поездку.
«Она превратила мой полет в ад. Она намеренно заняла так много места, что я не мог пройти мимо, чтобы встать, и отказалась двигаться, заявив, что она имеет право этого не делать, — возмутился автор публикации. — Я понимаю, что семьи хотят сидеть вместе. Однако я не виноват, что она не спланировала поездку должным образом».
Юзеры возмутились описанной ситуацией и принялись выражать путешественнику поддержку. «Я тоже очень требователен к своим местам в самолете... Люди сегодня не проявляют благосклонности к другим и ведут себя грубо», «Вы заплатили за свое место. У вас есть полное право на него», «Если бы ее семья была так важна для нее, она могла бы легко зарезервировать места заранее», «Она точно знала, что делает, и знала, что эти места стоят дороже. Но она не хотела платить, поэтому и попыталась хитро занять ваше кресло», — написали они.