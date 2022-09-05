Сургутянин справил нужду на летном поле и не попал на самолет

На жителя Ханты-Мансийского автономного округа составили административный протокол за мелкое хулиганство в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщили в управлении полиции на транспорте МВД РФ по УрФО.
«В аэропорту Рощино выявили 36-летнего гражданина, который нарушал общественный порядок перед посадкой в самолет», – рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел 2 сентября. Пассажир, намеревавшийся лететь в Сургут, вел себя крайне неадекватно и позволял себе нецензурные выражения в адрес окружающих. В завершение мужчина захотел в туалет, но не зашел в салон самолета и не отправился в сторону аэропорта. Решив сэкономить время, югорчанин справил малую нужду прямо на стоянке самолетов.
В конфликт были вынуждены вмешаться правоохранительные органы. Буйного пассажира сняли с рейса и доставили в отделение полиции, где составили административный протокол за мелкое хулиганство. О причинах странного поведения, а также находился ли пассажир в состоянии алкогольного опьянения, не сообщается.