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5 сентября

Названо число действующих шенгенских виз у россиян

Lenta.ru

По состоянию на 1 сентября 2022 года, действующими шенгенскими визами среди российских граждан владеют 963 189 человек. Такое число назвала официальный представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер, передает Politico.

Названо число действующих шенгенских виз у россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, представитель ЕК опровергла недавнее заявление МИД Латвии о 12 миллионах действующих виз среди россиян.

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз. По его словам, это является лишь предварительным условием для въезда, однако не гарантирует, что человек сможет посетить конкретную страну Европы.

Новости путешествий,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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