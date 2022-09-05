Названо число действующих шенгенских виз у россиян

По состоянию на 1 сентября 2022 года, действующими шенгенскими визами среди российских граждан владеют 963 189 человек. Такое число назвала официальный представитель Европейской комиссии по внутренним делам Анитта Хиппер, передает Politico .

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз. По его словам, это является лишь предварительным условием для въезда, однако не гарантирует, что человек сможет посетить конкретную страну Европы.