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5 сентября

Российские губернаторы назвали пути развития туризма

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Главы регионов поделились своим видением развития туристической отрасли внутри страны. Во Владивостоке прошел семинар-совещание с участием глав регионов.

Российские губернаторы назвали пути развития туризма
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Необходимо правительству РФ рассмотреть вопрос создания федерального ресурсного центра по вопросам подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства на базе одной из профильных образовательных организаций, которые уже существуют. Это позволит более плотно работать с этим учебным заведением и создать базу по подготовке методологии и решений типовых задач в этой сфере»,

– заявил губернатор Алтайского края.

На семинаре-совещании Виктор Томенко отметил, что география подготовки кадров для отрасли не всегда совпадает с потребностями туристических регионов. Само мероприятие прошло накануне заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ. Поддержал коллегу и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его словам, зачастую на развитие туризма негативно влияет такая проблема как нестыковка рейсов. Решить ее глава Астраханской обалсти предлагает пути создания единой цифровой платформы по продаже железнодорожных билетов для туристических операторов.

«У нас есть вопрос нестыковки рейсов, авиасообщения с автобусами пассажирскими, с железнодорожными перевозками. Поэтому единый оператор, который может выстраивать логистику и предоставлять комфортные условия для выстраивания маршрута, – это тоже правильное предложение»,

– высказался Бабушкин.

Дальше всех в своих предложениях пошел губернатор Приморского края. Олег Кожемяко высказался за создание профильного министерства по развитию туризма.

«Созрела необходимость создания единого органа, который бы сам по себе отвечал за все направления туризма, координировал деятельность всех структур, работал бы с регионами»,

– заявил глава Приморья.

Новости путешествий,Игорь Бабушкин,Виктор Томенко,Олег Кожемяко,Правительство РФ,
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