Российские губернаторы назвали пути развития туризма

«Необходимо правительству РФ рассмотреть вопрос создания федерального ресурсного центра по вопросам подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства на базе одной из профильных образовательных организаций, которые уже существуют. Это позволит более плотно работать с этим учебным заведением и создать базу по подготовке методологии и решений типовых задач в этой сфере»,

На семинаре-совещании Виктор Томенко отметил, что география подготовки кадров для отрасли не всегда совпадает с потребностями туристических регионов. Само мероприятие прошло накануне заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ. Поддержал коллегу и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. По его словам, зачастую на развитие туризма негативно влияет такая проблема как нестыковка рейсов. Решить ее глава Астраханской обалсти предлагает пути создания единой цифровой платформы по продаже железнодорожных билетов для туристических операторов.