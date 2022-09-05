Россияне смогут посещать одну персидскую страну без виз

C 1 января 2023 года Россия и Иран введут безвизовый режим для групповых туристических поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейлы Аждари.

Теперь граждане РФ смогут посещать персидскую страну без оформления визы до 15 дней. Соглашение между Россией и Ираном было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.