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5 сентября

Россияне смогут посещать одну персидскую страну без виз

Мира Маркина

C 1 января 2023 года Россия и Иран введут безвизовый режим для групповых туристических поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы управления маркетинга и развития туризма министерства культуры и туризма Ирана Лейлы Аждари.

Теперь граждане РФ смогут посещать персидскую страну без оформления визы до 15 дней. Соглашение между Россией и Ираном было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

Как отметила Аждари, для безвизового въезда в составе тургруппы должно быть от 5 до 50 человек.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему не стоит опасаться поездки в Иран.

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