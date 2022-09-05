«Диснейленд» возведут в Приморье за 32 млрд долларов

Парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом намерена возвести на острове Русском в Приморье компания, которая принадлежит семье бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Презентацию проекта провели на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По расчетам краснодарской компании Mantera Group, которая принадлежит Роману Баталову - зятю Ткачева, русский «Диснейленд» можно построить за семь лет, он потребует 32 млрд рублей инвестиций. Сейчас проект находится в стадии технико-экономического обоснования, сообщает РБК.

«В состав объектов парка будет входить гостинично-административный комплекс, тематический парк, места активного отдыха, аквапарк, агрофуд-парк, семейный развлекательный центр, парковочные места и хозяйственная зона»,

– сообщается в презентации.

Предполагается, что развлекательному парку могут дать название «Русский парк» или «Парк Русский», но, как отмечают авторы проекта, это пока рабочее название. Известно, что год назад Mantera на Восточном экономическом форуме сообщила, что вложит 38 млрд рублей в развитие туризма на Дальнем Востоке. Тогда заявлялось, что помимо парка развлечений на острове Русском планировали построить гольф-клуб и казино.