Более 500 миллионов рублей выделят на развитие туризма в Крыму

Для развития туризма на полуострове Крым планируется выделить больше полумиллиарда рублей, пишет «АБН».
Например, 300 млн рублей пойдут на поддержку строительства модульных гостиниц быстрой развертки, а на оборудование туристических маршрутов и создание доступной среды для маломобильных граждан на полуострове же выделили 108 млн рублей.
«На благоустройство пляжей и поддержку мероприятий будет направлено 165 млн рублей. По результатам федерального конкурса, Алупке будет выделено 215 млн, Евпатории — 121 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство туристических маршрутов и создание доступной среды для туристов»,
— рассказали в издании.