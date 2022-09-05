Более 500 миллионов рублей выделят на развитие туризма в Крыму

«На благоустройство пляжей и поддержку мероприятий будет направлено 165 млн рублей. По результатам федерального конкурса, Алупке будет выделено 215 млн, Евпатории — 121 млн рублей. Эти средства пойдут на благоустройство туристических маршрутов и создание доступной среды для туристов»,