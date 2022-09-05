Названа дата запуска первого круизного теплохода «Великий Волжский путь»

Первый теплоход бренда «Великий Волжский путь» отправится в круиз из Москвы 18 сентября. Дату и другие подробности запуска назвал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, его слова передает ТАСС.

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По словам Иванова, теплоход пройдет по самым интересным точкам, входящим в Великий Волжский путь. Протяженность маршрута составит более 2,5 тысячи километров, он свяжет между собой 12 городов в девяти регионах. Круиз завершится 28 сентября в Волгограде.