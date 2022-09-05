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5 сентября

Названа дата запуска первого круизного теплохода «Великий Волжский путь»

Lenta.ru

Первый теплоход бренда «Великий Волжский путь» отправится в круиз из Москвы 18 сентября. Дату и другие подробности запуска назвал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов, его слова передает ТАСС.

Названа дата запуска первого круизного теплохода «Великий Волжский путь»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Иванова, теплоход пройдет по самым интересным точкам, входящим в Великий Волжский путь. Протяженность маршрута составит более 2,5 тысячи километров, он свяжет между собой 12 городов в девяти регионах. Круиз завершится 28 сентября в Волгограде.

Заместитель директора по туризму «Московского речного пароходства» Ярослав Марченко сообщил, что на брендовом круизе распродано около половины мест (90 билетов). Стоимость путешествия начинается от 3,5 тысячи рублей в сутки, туристы могут попасть и сойти с судна в любом городе маршрута. В первый раз в круиз выйдет комфортабельный теплоход премиум-класса.

Новости путешествий,Сергей Иванов,
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