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5 сентября

Догузова: программой туристического кешбэка воспользовалось более 200 тысяч россиян

TourDom

С 25 августа программой туристического кешбэка за поездки по России воспользовалось более 200 тыс. россиян. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова: программой кешбэка воспользовалось более 200 тысяч
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По ее словам, в рамках акции туристы купили турпакеты или оплатили брони в гостиницах на 5,5 млрд руб. А общая сумма денежных средств, вернувшихся отдыхающим в качестве кешбэка, составила более 1 млрд руб.

«Программа кешбэка способствует увеличению продаж туров и числа бронирований отелей в 2–3 раза», – резюмировала Зарина Догузова.

Стоит отметить, что окно продаж осенне-зимнего этапа программы продлится еще 5 дней, до 10 сентября. При этом общий «бюджет» акции, выделенный правительством, ограничен 3 млрд руб. Если эти деньги закончатся до отведенного срока, то акция будет приостановлена автоматически.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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