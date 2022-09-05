Догузова: программой кешбэка воспользовалось более 200 тысяч

С 25 августа программой туристического кешбэка за поездки по России воспользовалось более 200 тыс. россиян. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума журналистам сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, в рамках акции туристы купили турпакеты или оплатили брони в гостиницах на 5,5 млрд руб. А общая сумма денежных средств, вернувшихся отдыхающим в качестве кешбэка, составила более 1 млрд руб.

«Программа кешбэка способствует увеличению продаж туров и числа бронирований отелей в 2–3 раза», – резюмировала Зарина Догузова.