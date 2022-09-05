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5 сентября

Блогер сравнил грузинский курорт с российским

Lenta.ru

Российский тревел-блогер побывал в Батуми и в Адлере и выбрал лучший курорт для пляжного отдыха. Об этом он рассказал в личном блоге «Не раз очарованный странник» на «Яндекс.Дзен».

Блогер сравнил грузинский курорт с российским
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественника, оба города чем-то похожи благодаря новой архитектуре, которая эффектно смотрится при ночной иллюминации. Также что на грузинском, что на российском курорте автора впечатлили набережные, пешеходные тропы вдоль моря, велодорожки и зоны с аттракционами.

«В принципе, если бы не узнаваемый отель "Богатырь" и не вывеска "Боржоми" на грузинском, эти набережные было бы затруднительно отличить друг от друга», — рассказал блогер.

Тем не менее россиян пришел к выводу, что «море в черте города — это зло».

«Желание искупаться не возникло ни в первом, ни во втором месте. И там, и там узкая береговая полоса, отсутствуют шезлонги и зонты, огромные валуны на берегу и галечный пляж», — написал он.

В результате из двух курортов турист выбрал грузинский Батуми — он отметил более продуманную инфраструктуру, которая понравится любителям как активного, так и спокойного отдыха.

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