Россиянка отдохнула в Египте: «Очень плохо и очень дорого»

Отдохнувшая в Египте россиянка пожаловалась на «никакой» отель и плохой сервис. Отзыв девушки опубликован на портале «Тонкости туризма».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Путевка на семь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле недалеко от Хургады обошлась ей в 130 тысяч рублей на двоих. Единственным достоинством курорта путешественница назвала море, все остальное она описала фразой «очень дорого и очень плохо».

Первое, что не понравилось читательнице портала, — это старые номера с неудобными матрасами и подушками.

«Уборки нет, зато горничные хозяйничают: перекладывают вещи в шкаф, убирают сумки на полки», — возмутилась она.