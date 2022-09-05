Россиянка отдохнула в Египте: «Очень плохо и очень дорого»

Отдохнувшая в Египте россиянка пожаловалась на «никакой» отель и плохой сервис. Отзыв девушки опубликован на портале «Тонкости туризма».
Путевка на семь дней с проживанием в четырехзвездочном отеле недалеко от Хургады обошлась ей в 130 тысяч рублей на двоих. Единственным достоинством курорта путешественница назвала море, все остальное она описала фразой «очень дорого и очень плохо».
Первое, что не понравилось читательнице портала, — это старые номера с неудобными матрасами и подушками.
«Уборки нет, зато горничные хозяйничают: перекладывают вещи в шкаф, убирают сумки на полки», — возмутилась она.
Также туристка неприятно удивилась отсутствию анимации и поведению персонала, который почти всегда игнорировал просьбы гостей. «Мучались расстройством кишечника, хотя четко соблюдали все базовые правила гигиены: пили только бутилированную воду, не клали лед в напитки, не брали сомнительные коктейли. Официанты не хотят обслуживать отдыхающих, собираются в кучки, болтают между собой», — описала происходящее в гостинице девушка.