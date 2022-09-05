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5 сентября

Жители острова Миконос устали от туристов

Газета.Ru

Жители греческого острова Миконос пожаловались на чрезмерную популярность острова у туристов. Как пишет The Guardian, они полагают, что популярность у блогеров и знаменитостей, которые приезжают на остров ради ресторанов высокой кухни, шампанского и бутиков, лишает остров самобытности, а инфраструктура не справляется с потоком отдыхающих.

Жители острова Миконос устали от туристов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы заблудились. Были сделаны ошибки. Мы все сделали в них свой вклад», — сказал изданию фермер Никос Зуганелис.

Как отмечает издание, Миконос был открыт в 1950 годы туристами, приезжавшими на соседний остров Делос. Сегодня туристическая инфраструктура — рестораны и бутики — развивается на острове настолько стремительно, что от этого страдают местные жители.

«Наш остров переполнен, он превысил свои лимиты. Наша естественная среда обитания была разрушена, наши системы подачи воды и канализация не справляются, не говоря уже о том, что репутация острова вечеринок стала угрозой нашему образу жизни», — заявила директор местного музея фольклора Мария Апостолу.

Она объяснила, что Миконос — это не только «эклектичное меню и ночная жизнь».

«У нас есть порядки и традиции, с которыми тоже нужно знакомиться. Любое дальнейшее так называемое развитие со стороны зарубежных инвесторов не просто усилит давление, а приведет к полной деградации», — предположила жительница Миконоса.

Как отмечает издание, в июле этого года только за одну неделю количество находившихся на острове туристов составило 220 тыс. человек при том, что в индустрии заняты 30 тыс. сотрудников.

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