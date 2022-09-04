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4 сентября

Болгария увеличит визовый сбор для россиян с €35 до €80

Газета.Ruиещё 2

Министр туризма Болгарии Ильин Димитров сообщил в интервью телеканалу БНТ, что Болгария увеличит визовый сбор, взимаемый с российских туристов, с €35 до €80.

Болгария увеличит визовый сбор для россиян с €35 до €80
Фото: DepositphotosDepositphotos

Он напомнил, что ранее россияне пользовались облегченным визовым режимом. Министр подчеркнул, что можно запретить россиянам въезд в страну, но можно и увеличить стоимость виз для них.

«Это решение ЕС, с которым мы не полностью согласны, но с этим придется считаться», — указал Димитров.

По его данным, с начала года Болгарию посетили более 60 тыс. граждан России, у более 70% есть недвижимость у моря.

В начале августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке выдачи туристических виз для собственников недвижимости в «виду сложившейся чрезвычайной ситуации». В консульстве пояснили, что такие меры были приняты в связи с объявлением 5 августа персонами нон-грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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