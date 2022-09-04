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4 сентября

Девушка отправилась путешествовать и научилась зарабатывать сотни тысяч рублей

Lenta.ru

Британская туристка из Суррея отправилась путешествовать во время дистанционного обучения в 2019 году и с тех пор добилась заработка в 10 тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей) в месяц. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка отправилась путешествовать и научилась зарабатывать сотни тысяч рублей
Фото: Louise TrumanLouise Truman

По словам 22-летней Луизы Трумэн (Louise Truman), во время пандемии она перешла на онлайн-обучение и смогла найти удаленную работу маркетологом. Это позволило ей работать из любой точки мира — Коста-Рики, Танзании, Таиланда, Перу, Южнок Кореи — и при этом получать хорошие деньги.

Ролики из ее путешествий в TikTok начали собирать миллионы просмотров. В результате на Трумэн посыпались предложения о сотрудничестве из разных компаний. По словам британки, она научилась зарабатывать десятки тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей).

«Никогда в жизни я не видела столько денег. Это классный баланс между работой и личной жизнью», — рассказала она. Британка добавила, что сейчас большую часть дохода она получает от сделок с различными компаниями.

Ранее в июне стало известно, что британская пара бросила рутинную работу в университете ради жизни мечты и научилась зарабатывать миллионы. Возлюбленные купили фургон и завели сайт, на котором стали рассказывать миру о своих путешествиях. В результате от рекламы и сотрудничества со спонсорами они зарабатывают около 16 тысяч фунтов стерлингов (свыше миллиона рублей) в месяц.

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