Турист оставил необычный сюрприз горничным в отеле и вызвал возмущение в сети

Отмечается, что необычный сюрприз сотрудникам гостиницы оставил 18-летний Грегерс Федершпиль (Gregers Federspiel) из Копенгагена . На кадрах видно, что перед выездом из отеля он сложил постельное белье в виде зловещих человекоподобных фигур, а также обмотал телефонным проводом место, где должна быть шея.

«Не нужно так делать, это совсем не смешно. Вы просто добавляете нам работы», «Увидев такое, я бы заплакал, это просто неуважительно», «В таких случаях мы сразу звоним в полицию, вас за это оштрафуют», «Неужели вы не понимаете, что вначале позовут администрацию, потом вызовут полицию и в результате следующие постояльцы смогут въехать в этот номер позже», «Я работаю горничной, и это мой самый большой страх, особенно когда время отъезда уже настало, а ключ от номера еще не вернули», — писали в комментариях.