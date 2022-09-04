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4 сентября

Турист оставил необычный сюрприз горничным в отеле и вызвал возмущение в сети

Lenta.ru

Датский турист разыграл горничных в одном из отелей, соорудив из подушек и простыней фигуры в виде трупов. Соответствующее видео он опубликовал в своем TikTok. На ролик, набравший свыше 40 миллионов просмотров, обратило внимание Daily Star.

Турист оставил необычный сюрприз горничным в отеле и вызвал возмущение в сети
Фото: СоцсетиСоцсети

Отмечается, что необычный сюрприз сотрудникам гостиницы оставил 18-летний Грегерс Федершпиль (Gregers Federspiel) из Копенгагена. На кадрах видно, что перед выездом из отеля он сложил постельное белье в виде зловещих человекоподобных фигур, а также обмотал телефонным проводом место, где должна быть шея.

«После этого блогер и его друг вышли из комнаты и выключили свет, оставив все так, будто под простынями лежали два мертвеца», — описывает издание. Поступок Федершпиля вызвал возмущение в сети.

«Не нужно так делать, это совсем не смешно. Вы просто добавляете нам работы», «Увидев такое, я бы заплакал, это просто неуважительно», «В таких случаях мы сразу звоним в полицию, вас за это оштрафуют», «Неужели вы не понимаете, что вначале позовут администрацию, потом вызовут полицию и в результате следующие постояльцы смогут въехать в этот номер позже», «Я работаю горничной, и это мой самый большой страх, особенно когда время отъезда уже настало, а ключ от номера еще не вернули», — писали в комментариях.

В частности, пользователи, работающие в отелях, попросили людей не повторять этот розыгрыш. Однако свыше 38 тысяч подписчиков посчитали эту выходку блогера забавной.

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