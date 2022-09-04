Почему колёса самолётов не раскручивают перед приземлением, если это было бы выгоднее

Во время посадки самолёта при соприкосновении его колёс с землёй образуется облако дыма. Оно появляется потому, что колёса, которые были неподвижными, прижимаются к взлётно-посадочной полосе со скоростью, равной около 270 км/ч.

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Поскольку из-за сильного трения резина колёс самолёта нагревается (причём до 180-200 градусов по Цельсию), в результате появляется дым. Длится всё это всего несколько секунд. Кроме того, после посадки тормозной путь увеличивается, а при каждой посадке на асфальте остаётся 400-700 г жжёной резины. Но почему тогда инженеры не используют систему предварительной раскрутки колёс? Ведь это было бы выгоднее: как минимум менять покрышки нужно было бы реже.

В истории было совсем немного самолётов, где применялись бы для раскрутки колёс перед посадкой электродвигатели. Это Lockheed R6V Constitution и Ил-28Р. Пилоты первого лайнера подчёркивали, что из-за новой системы им стало сложнее понимать, коснулся ли самолёт уже земли.

Кроме того, для современных пассажирских самолётов нужны будут мощные электродвигатели, так как в самолёте устанавливается обычно 20 колёс, вес каждого из которых - примерно 60 кг. Помимо этого, работать двигатели должны будут на аккумуляторов, а они могут оказаться небезопасными из-за возможных ошибок проектирования. В результате масса самолёта увеличится, а значит, ему понадобится ещё больше топлива.

Чтобы внедрить новую технологию в коммерческие рейсы, придётся пройти процедуру сертификации у регуляторов. Тем самым будет доказана безопасность и отказоустойчивость системы. Причём достичь последнего будет особенно трудно из-за того, что при отказе даже одного электродвигателя самолёт просто может повести в сторону. Также нужно учитывать, что ширина взлётно-посадочной полосы обычно составляет не более 60 м.