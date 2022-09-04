Около 30% туристов, путешествующих по России, намерены использовать программу кешбэка

Около 30% туристов, путешествующих по России, рассчитывают осенью использовать программу кешбэка, сообщает РИА Новости. Из этого количества 18% воспользуются программой впервые, у 12% уже есть опыт использования туристического кешбэка. Также сообщается, что 31% туристов только слышали о программе, но не намерены пользоваться ее преимуществами этой осенью. 39% опрошенных не слышали о программе.