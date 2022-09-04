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4 сентября

Около 30% туристов, путешествующих по России, намерены использовать программу кешбэка

Авторадиоиещё 1

Около 30% туристов, путешествующих по России, рассчитывают осенью использовать программу кешбэка, сообщает РИА Новости. Из этого количества 18% воспользуются программой впервые, у 12% уже есть опыт использования туристического кешбэка. Также сообщается, что 31% туристов только слышали о программе, но не намерены пользоваться ее преимуществами этой осенью. 39% опрошенных не слышали о программе.

Около 30% туристов, путешествующих по России, намерены использовать программу кешбэка
Фото: АвторадиоАвторадио

По данным исследования, в период с начала октября по 25 декабря наиболее популярными направлениями для туристов стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Красноярск, Екатеринбург, Казань и Новосибирск.

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