Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии начнется в октябре

Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии, как ожидается, начнется в октябре. По 160 маршрутам будут курсировать 8 судов, предлагая туристам 674 тысячи мест.
Ожидается, что каботажные и дальние перевозки принесут доход в размере 4,9 миллиарда реалов и создадут прямо или косвенно 43 тысячи рабочих мест в стране.
С октября 2022 года по май 2023 года в Бразилию прибудет около 330 тысяч иностранцев. Возвращение кораблей дальнего плавания является главным событием предстоящего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Бразилии.