Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии начнется в октябре

Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии, как ожидается, начнется в октябре. По 160 маршрутам будут курсировать 8 судов, предлагая туристам 674 тысячи мест.

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Ожидается, что каботажные и дальние перевозки принесут доход в размере 4,9 миллиарда реалов и создадут прямо или косвенно 43 тысячи рабочих мест в стране.