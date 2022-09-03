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2 минуты назад

Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии начнется в октябре

ТВ БРИКС

Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии, как ожидается, начнется в октябре. По 160 маршрутам будут курсировать 8 судов, предлагая туристам 674 тысячи мест.

Крупнейший круизный сезон десятилетия в Бразилии начнется в октябре
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

Ожидается, что каботажные и дальние перевозки принесут доход в размере 4,9 миллиарда реалов и создадут прямо или косвенно 43 тысячи рабочих мест в стране.

С октября 2022 года по май 2023 года в Бразилию прибудет около 330 тысяч иностранцев. Возвращение кораблей дальнего плавания является главным событием предстоящего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Бразилии.

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